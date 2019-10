Orages : 17 départements de l'ouest et du centre en vigilance orange

Des orages, de la pluie, de la grêle et des violentes rafales de vent. Le temps risque d'être très perturbé à partir de ce lundi après-midi sur une partie de la France. Météo France a placé 17 départements en vigilance orange aux orages à partir de 14h.

Les départements concernés sont : la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne.

Pluie, grêle et rafales de vent jusqu'à 110 km/h

"En cours d'après-midi, une ligne orageuse active entre par l'Aquitaine" avant de se propager "vers les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le centre et le sud des Pays-de-la-Loire", précise Météo France, qui met en garde contre "de fortes intensité de pluie sur une courte période, entre 20 et 30 minutes pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h localement". Dans la soirée et dans la nuit, la perturbation devrait ensuite s'étendre vers l'est.