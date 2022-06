Météo-France a placé à nouveau ce jeudi 25 départements en vigilance orange aux orages dans le centre et l'est du pays à partir de ce midi jusqu'à la nuit prochaine.

Orages : 25 départements en vigilance orange ce jeudi dans le centre et l'est de la France

Il n'y a eu qu'une courte accalmie sur le front des orages. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus aucun département n'était concerné par une alerte météo, mais ce jeudi matin, Metéo-France a à nouveau placé 25 départements en vigilance orange aux orages. Tous se situent dans le centre et l'est du pays.

Vigilance de ce jeudi midi à vendredi 3h du matin

Les orages feront donc leur retour à partir de la mi-journée jusqu'à la nuit prochaine du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté jusqu'à la Lorraine et l'Alsace, accompagnés de fortes précipitations, de chutes de grêle et des rafales de vent. La vigilance orange court de ce jeudi midi jusqu'à 3h du matin vendredi.

Les départements concernés par cette nouvelle vigilance orange sont : Ain (01), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

Violent orage mercredi après-midi à Roanne

Mercredi après-midi, les pompiers sont encore intervenus 400 fois pour des locaux inondés ou des toits arrachés à cause d'un violent orage de grêle, à Roanne, dans la Loire. Le sud-ouest a été très touché dans la nuit de lundi à mardi.