Orages : 27 départements de la moitié nord en vigilance orange, le Rhône toujours en vigilance orange canicule

Météo France prévient d'un risque d'orages violents sur le nord du pays et place donc 27 départements des Hauts-de-France à la Meuse en descendant vers la Nièvre et le Cher en vigilance orange. Le département du Rhône est toujours en vigilance orange canicule.

Les orages sont de retour : avec les fortes chaleurs, le risque de phénomènes violents est d'autant plus important, c'est pour cela que Météo France place 27 départements de la moitié nord de la France en vigilance orange aux orages : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Meuse, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris et sa petite couronne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Le Rhône est toujours en vigilance orange canicule.

L'épisode orageux, prévu en milieu d'après-midi vers 16h, s'annonce très violent. En arrivant sur les départements concernés par la vigilance orange, les orages prennent de l'ampleur avec une puissante activité électrique, de fortes intensités pluvieuses (20 à 50 mm en peu de temps), de la grêle et des rafales de vent souvent voisines de 80 km/h, pouvant même parfois dépasser les 100 km/h. Ces orages s'évacueront hors de France en cours de nuit prochaine.

Notez que sur les départements placés en vigilance jaune, un risque d'orages violents existe également, particulièrement du Sud-Ouest au Massif Central, mais ce risque est plus délicat à localiser .

Un week-end très agité

Météo France avait prévu des difficultés ce week-end avec une grosse dégradation orageuse sur le pays. Une dégradation orageuse est attendue dimanche et devrait mettre un terme à l'épisode de fortes chaleurs, après des températures encore remarquablement élevées dimanche matin.