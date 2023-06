Orages : 35 départements du Sud-Ouest et du quart Nord-Est en vigilance orange ce dimanche après-midi

Météo France avait levé samedi soir sa vigilance orange dans les deux départements restants, les Landes et le Gers. Il n'y a plus aucun département en alerte ce dimanche matin. Mais l'accalmie est de courte durée : 35 départements seront à nouveau placés en vigilance orange aux orages ce dimanche après-midi à partir de 15h, et jusqu'à minuit, dans le sud-ouest et un quart nord-est de la France.

Il s'agit des départements suivants : l'Aisne, le Calvados, la Corrèze, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val de-Marne et enfin le Val-d'Oise.

"Ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes précipitations", précise Météo France.