Orages : 62.000 éclairs en une nuit dans la Drôme et en Ardèche

C'est une nuit stroboscopique qu'ont vécu les Drômois et les Ardéchois entre samedi 25 et dimanche 26 septembre. Météo France a relevé environ 62 000 éclairs dans le ciel de nos deux départements, un chiffre impressionnant !

Dans le détail, 35.000 éclairs ont été comptés en Ardèche, et 27.000 dans la Drôme, dont 14.000 impacts de foudre en Ardèche, 10.000 dans la Drôme.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le plus gros de l'orage a eu lieu en 4 heures. Si on divise ce temps par les 62 000 éclairs, ça fait à peu près un éclair toutes les secondes, effectivement, c'est beaucoup", confirme Alix Roumagnac, patron de Prédict, la filiale de Météo France qui accompagne les collectivités pendant les phénomènes violents. "Cet épisode cévenol était particulièrement intense en foudre. Certains épisodes sont beaucoup moins électriques."

Un orage qui a duré plus de 4 heures

L'autre particularité des orages de ce week-end, c'est qu'ils ont duré très longtemps : "Dans les épisodes cévenols, les orages sont stationnaires. Celui-là est resté bloqué du sud Ardèche, voire même du Gard, puisque c'est là que se trouvait l'épicentre, jusqu'à Valence. Etil n'a pas bougé de 3 heures à 8 heures du matin", observe Alix Roumagnac.

Les épisodes cévenols sont des évènements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents en Drôme Ardèche. Selon de récentes études, cette hausse est due au réchauffement climatique, qui les rend aussi plus chargés en électricité.

Les épisodes cévenols sont dus à une dépression qui vient de l'Atlantique. Cette dépression aspire l'air chaud et humide de Méditerranée, qui remonte du sud, comme ce week-end, en passant par le Gard et l'Héraut. En remontant le long des reliefs des Cévennes, cet air se refroidit, donne des précipitations et créé des cumulonimbus très hauts, qui peuvent générer beaucoup de foudre.