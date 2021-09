Orages : Agen sous des pluies diluviennes, les départements de l'ex Midi-Pyrénées relativement épargnés

La ville d'Agen, dans le Lot-et-Garonne s'est retrouvée sous les eaux ce mercredi soir. Il est tombé un "record absolu" de pluies : l'équivalent de deux mois de précipitations en trois heures, près de 130mm en deux heures, selon Météo France. ll y a eu plus de 2 mètres dans certaines rues, indique la mairie d'Agen. A 3h ce jeudi, les pompiers du 47 étaient intervenus près de 300 fois pour des mises en sécurité notamment. Environ 20 personnes ont dû être relogées mais il n'y pas eu de blessé.

Trente-deux départements, de l'Occitanie à l'Ile-de-France, dont le Lot-et-Garonne, avaient été placés par Météo-France en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations mercredi et jeudi. A minuit, 23 départements étaient en vigilance.

L'ex Midi-Pyrénées relativement épargnée

Dans les départements de l'ex Midi-Pyrénées, les interventions des pompiers restent limitées, sans secours à personne. Il y a eu une trentaine d'interventions en Haute-Garonne à Toulouse et Montastruc ; une petite dizaine dans le Tarn (secteur Castres et Rabastens), autant dans le Tarn-et-Garonne (secteurs de Moissac, Montauban et Montech) et dans le Gers. Aucune intervention notable dans le Lot, en Ariège, ni en Aveyron.

Enfin, dans l'Aude, où l'on se préparait, avec l'appréhension des inondations meurtrières de 2018, les pompiers ne signalent pas non plus d'interventions notables à France Bleu Occitanie.

Il est quand même tombé selon Météo France, l'équivalent d'un mois de pluie sur Caunes-Minervois, Carcassonne, Albi et Toulouse selon Météo France.

