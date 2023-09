Orages : arbres tombés, inondations... plusieurs dizaines d'interventions pour les pompiers en Haute-Savoie

Savoie et Haute-Savoie sont placées ce lundi en vigilance jaune aux "orages" et "pluie-inondation", la Drôme, l'Ardèche et l'Isère sont en vigilance orange. "Une perturbation active traverse la région depuis la nuit dernière, associée à des pluies souvent très intenses et à des orages parfois violents", indique Météo France, avec de forts cumuls "atteignant fréquemment 30 à 50 mm en moins d'une heure".

Pompiers très sollicités

En Haute-Savoie, les pompiers avaient réalisé à la mi-journée une quarantaine d'interventions principalement dans l'ouest du département pour des inondations et des arbres tombés en travers des routes, notamment sur le secteur de Bonneville. Aucun blessé n'est à signaler.

Des arbres tombés

Plusieurs arbres sont tombés sur la chaussée, sans provoquer toutefois d'importantes perturbations comme sur la RD5 entre Aviernoz et Fillière ou sur la RD1205 à Arthaz-Pont-Notre-Dame direction Nangy. A Rumilly, les services techniques sont intervenus route d'Annecy pour un arbre qui menaçait de s'écraser juste avant le garage Citroën.

Coulée de boue à Thusy

Une légère coulée de boue est à signaler également en Haute-Savoie sur la RD38, à Thusy, mais la circulation n'a pas été coupée. Côté Savoie, un arbre est tombé sur la RD1508 entre Ugine (73) et Marlens (74).

Des foyers privés de courant à Modane

En Savoie, un incident sur un câble souterrain a provoqué ce lundi matin des coupures de courant à Modane, sans lien a priori avec les orages (l'incident étant situé sur le réseau souterrain, indique Enedis). Au plus fort de l'événement, 2.000 clients ont été impactés. La plupart avaient retrouvé l'électricité à la mi-journée, selon Enedis.