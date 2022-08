Orages : cinq départements du Sud classés en vigilance orange par Météo France

Météo France met en garde contre un risque d'orages violents à partir de ce mardi après-midi. L'Aveyron, le Tarn, l'Aude, le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange.

Après la canicule, les orages. Météo France place cinq départements du Sud en vigilance orange aux orages à partir de mardi après-midi, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, le Gard et l'Hérault. Dans ces deux derniers, cette alerte se double d'une vigilance jaune pluie-inondation.

Des phénomènes violents sont possibles

Cette dégradation orageuse va se mettre en place dès la matinée, dans le Sud-Ouest du pays. Elle deviendra plus violente dans l'après-midi sur le sud du Massif Central (Tarn, Aveyron et Aude). Des chutes de grêle et de forts cumuls de précipitations (20 à 40 mm en une heure) sont attendus. Le vent pourrait souffler jusqu'à 100km/h.

Le Languedoc sera touché en fin d'après-midi, là encore avec de fortes précipitations. Des phénomènes violents (grêle et rafales de vent) pourraient se produire. Dans son bulletin, Météo France évoque même le risque de tornades.

