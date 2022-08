Orages d'altitude en Corse : "Mieux vaut partir tôt le matin" pour randonner, disent les gendarmes

La montagne en été c'est agréable, mais elle a aussi ses dangers. Cela dit, l'objectif est d'en profiter en toute sécurité. Le Major Patrice Bonissone du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Corse veut rappeler certains principes élémentaires.

Invité de la rédaction de RCFM ce mardi, le militaire le rappelle, la montagne, c'est une aventure de lève-tôt.

"Il faut pratiquer toutes les activités de montagne tôt le matin", explique le Major Bonissone.

Depuis le 1er juin, le PGHM insulaire revendique environ 120 interventions sur ses semaines de permanences, effectuées en alternance avec les Sapeurs-pompiers, d’une semaine à l’autre.

"On peut imaginer qu’il y en ait eu autant sur les semaines des pompiers, donc cela ferait 240 interventions depuis le _1er juin_. Par rapport au nombre de pratiquants, on peut dire qu'il y a très peu d’interventions par rapport à la fréquentation de l’île. Bien sûr, on estime qu’il y a toujours trop d’intervention…des gens qui sont soit mal équipés soit mal préparés physiquement, surtout en cette période de fortes chaleurs. La traversée d du GR20 par exemple est beaucoup plus compliquée que les autres années" [...].

Les clichés ayant la vie dure, Patrice Bonissone explique aussi qu'« on peut dire qu’on a affaire autant à des personnes résidentes qu’à des personnes qui viennent en vacances. Bien sûr, la proportion de ces derniers en juillet-août est plus importante, mais tout le monde doit se renseigner et doit s’équiper", prévient le gendarme.

L'interview en intégralité ici :

Major Bonissone, PGHM de Corse Copier

Environ 500 personnes sorties des berges dans la Gravona et le Cruzini

Le Peloton de gendarmes de haute-montagne a d'ailleurs participé, en coopération avec les pompiers et les sapeurs forestiers, à la plus grosse mise en sécurité de l'été pour l'heure. Quelques 500 personnes ont été éloignées des berges dans la Gravona et le Cruzini. Deux cours d'eau qui ont rapidement gonflé lundi après-midi, après qu'une cellule orageuse ait déversé sa pluie sur les hauteurs de Bocognano. Des vagues s'y sont rapidement formées dans les lits des rivières avec le risque d'emporter les baigneurs.

_"On a eu un phénomène orageux sur Bocognanosur les coups de quinze heures, et plusieurs interventions ont suivi. On nous a demandé de survoler le site de Bocognano, qui est fréquenté pardes randonneurs, des baigneurs et des pratiquants de canyoning, parce qu’il y avait une formation orageuse qui a provoqué unecrue_. On s’est donc assuré qu’il n’y avait plus personne à proximité du cours d’eau" développe P. Bonissone.

Déjà la semaine passée en Haute-Corse, 50 personnes présentes sur les berges de l'Ascu avaient été mises en sécurité. Preuve que les orages montent en puissance.

Pour tenir le public au courant de l'état des cours d'eau et du risque d'orage, Météo France dispose du site Vigilance Météo France (cliquer pour y accéder).