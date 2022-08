Orages dans l'Hérault moins violents qu'annoncés, la vigilance est maintenue

Il a beaucoup plu dans la nuit de mardi à mercredi sur le département de l'Hérault,, c'était annoncé, Météo France avait placé le département en vigilance orange aux orages, et aux pluies. Mais nous n'avons pas atteint les seuils extrêmes qui auraient pu engendrer d'importants dégâts.

On compté 90 mm à Puéchabon ou 50 mm à Montarnaud, mais aucun cours d'eau n'a débordé. A Montpellier le Lez affleure avec la route face à l'Hôtel de Région, (la mairie avait interdit le stationnement par précaution) c'est un bon indice de ce qui a plu tomber. Il a plu mais ça ne déborde pas. Le Verdanson aussi s'est bien chargé dans la nuit mais n'est pas sorti de son lit.

Le vent aussi a soufflé fort, 100 km/h à Lodève, 85 km/h à Prades le Lez, mais à notre connaissance ce mercredi matin, il n'y a pas eu de mini tornade comme dimanche à Frontignan.

Ce qui a été le plus impressionnant finalement, ce sont les orages, les éclairs, un festival lumineux pendant plusieurs heures. Ce n'est d'ailleurs pas terminé, l'alerte orange aux orages n'est pas levé. Mais Météo France craignait que les orages restent stationnaires sur l'Hérault or ils sont partis vers l'est. Après une accalmie ce matin, il va encore pleuvoir ce mercredi, mais rien de comparable à ce qui est tombé dans la nuit

