Orages : dans l'Indre, de violentes averses et des rafales de vent à près de 100 km/h

De gros orages, accompagnés de vents violents, ont touché le département de l'Indre ce jeudi, peu avant midi. Un épisode orageux et pluvieux qui devrait encore se poursuivre dans la soirée, selon Météo France. Entre le Blanc et Châteauroux, dans le secteur de Chasseneuil, l'association Météo Centre a relevé des rafales à près de 100 km/h. Un épisode orageux, alors que la vigilance orange à la canicule est toujours en vigueur dans l'Indre et le Cher.

ⓘ Publicité

28 arbres sont tombés dans le sud du département

Les agents du Conseil départemental de l'Indre ont été bien mobilisés, car 28 arbres ont chuté aux alentours de midi. À Bélâbre notamment, où les routes devraient être totalement dégagées un peu avant 14 heures, selon les services du département. L'orage a également touché les communes de Saint-Benoit-du-Sault, Éguzon, Argenton-sur-Creuse, Saint-Gaultier, ou encore Ardentes.

Par ailleurs, un poteau télécom aurait chuté à Prissac, toujours selon les services du département de l'Indre.

Le département de l'Indre est en vigilance jaune aux orages