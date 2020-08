PHOTOS - Orages dans le Calvados : "Comme si le ciel allait nous tomber sur la tête !"

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos et vidéos de l'orage qui a touché le Calvados mercredi soir à 18h. Ce qui ressortait le plus sur ces images, c'était la couleur menaçante du ciel. Un phénomène qui s'explique par la grêle présente dans les nuages.

Mercredi soir vers 18h, le Calvados a été touché par de violents orages avec des chutes de pluie allant jusqu'à 22 millimètres, de la grêle à certaines endroits et des rafales de vent à plus de 70 km/h.

Ce phénomène a entraîné 262 interventions du SDIS du Calvados pour lesquelles 130 pompiers et 110 véhicules ont été mobilisés. Principalement pour des inondations et des chutes d'arbres.

Un rouleau compresseur

Mais ce qui a surpris de nombreux touristes et locaux, c'est le ciel menaçant, qui donnait même l'impression à certains qu'il allait leur tomber sur la tête. Un phénomène qui s'explique par le fait que l'Arcus (le nuage d'orage) était rempli de grêle, qui s'est ensuite abattue sur certains coins du département.

"Hier il avait une couleur un peu vert bleu parce qu'il était rempli de grêlons comme on en a eu sur Aunay sur Odon, et c'est ce qui donne cette couleur intéressante. Si on regarde au loin on voit arriver un gros rouleau compresseur qui avance à une vitesse impressionnante", explique Christopher Bribet, l'administrateur de la page facebook Météo Basse Normandie.

Christopher Bribet, administrateur de la page Météo Basse Normandie Copier

"Il y a des plages qui étaient bondées avant l'orage et les gens ont vu de loin l'Arcus arriver, par ce gros nuage en forme de rouleau compresseur et du coup la plage s'est complètement vidée avant l'arrivée de l'orage. C'est vrai qu'on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête", raconte Christopher Bribet.

Avec la luminosité, le contraste entre le nuage qui arrive à Hermanville et le ciel est impressionnant - Ingrid Faverais

Même phénomène constaté à Courseulles-sur-Mer - Photo envoyée par une auditrice

Un phénomène qu'on retrouve aussi à l'intérieur des terres comme à Lisieux.

Le ciel menaçant à Lisieux - Photo auditeur

Ou à Basly au nord de Caen.