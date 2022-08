Orages dans le Nord-Pas-de-Calais : 150 interventions des pompiers mercredi soir

Les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais sont intervenus à 150 reprises mercredi soir après le passage d'un orage sur la région. Les secteurs de Béthune, Merville et la Gorgue ont été les plus touchés avec des inondations. La chaleur est de retour la semaine prochaine.