Orages dans les Landes : une "situation de blocage qui dure depuis plusieurs semaines et qui est remarquable"

Florian Launette et Mégane Chêne

Le tonnerre gronde depuis plusieurs semaines dans le ciel des Landes. Dès le mois de mai, les épisodes orageux se répètent. "Un épisode remarquable", du fait de sa répétition, souligne Météo France dont nous avons joint un prévisionniste ce mardi.

Car, même si les mois de mai et de juin sont traditionnellement orageux, la durée de cet épisode n'est pas si courante. "C'est vraiment une situation de blocage depuis plusieurs semaines et on n'en voit pas le bout", comme le note Laurent Feuillattre, prévisionniste chez Météo France à Bordeaux.

Une addition de plusieurs facteurs

Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs qui se cumulent. "On a un anticyclone qui est installé sur les îles britanniques. Et il y a aussi un système dépressionnaire qui est entre la péninsule ibérique et l'Italie. Le département des Landes se retrouve donc dans la zone de conflit entre ces deux zones bien distinctes", décrit ainsi le prévisionniste.

Il y a donc de "l'air chaud en basses couches, donc des températures élevées proches du sol, et de l'air beaucoup plus frais en altitude", ajoute Laurent Feuillattre. "Le contraste de températures nous donne alors une situation orageuse."

Mais s'ajoute un élément supplémentaire : il n'y a, en plus, quasiment pas de vent, "et comme il n'y a pas beaucoup de flux, les orages sont donc peu mobiles, et ils donnent essentiellement beaucoup de pluie, avec de temps en temps de la grêle", décrit le prévisionniste de Météo France. D'ailleurs, sur les dix premiers jours de juin, il a plu autant que sur l'ensemble d'un mois de juin habituel.