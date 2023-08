Orages dans les Vosges : les bateliers du lac de Gérardmer pénalisés par la météo

Sale temps pour les vacanciers en vadrouille au lac de Gérardmer dans les Vosges. La saison estivale est marquée par de nombreuses averses et orages qui limitent les sorties en extérieur, pour le plus grand malheur des bateliers, installés sur les berges. Sur une journée, les pédalos passent parfois plus de temps à quai qu'au large du point d'eau.

Annulation en cascade

Le week-end prolongé du 15 août aura été comme une petite accalmie (photo ci-dessus) parmi les longues journées de pluies qui ont rythmé cette première quinzaine d'aout. "C'était compliqué, on a dû ouvrir que quatre jours", calcule Virgil, qui tient la caisse du "Locanautique" , et sa trentaine d'embarcations, c'était vraiment de grosses averses, et à ce moment là, on ferme parce que c'est trop dangereux de naviguer sur le lac."

Les pédalos de la location "La Chaloupe" au lac de Gérardmer. © Radio France - Julien Penot

Et quand bien même les conditions de navigation étaient acceptables, les touristes se décourageaient face à la grisaille. "Il y a beaucoup de réservations qui ont été annulées, donc on ne sait pas si les touristes vont rester à Gérardmer jusqu'à fin août", grimace le chef d'équipe.

Les plus téméraires sont montés à bord de l'embarcation, mais avec l'envie d'être tout de même au sec. "On a un bateau de 24 places, on a fait des tours avec huit à dix personnes", constate Pierre Métayer à la barre de "L'Ondile", qui estime perdre de 20 à 30% de chiffres d'affaires par rapport à une année normale.

Vers une saison loupée ?

La saison estivale n'est pas encore terminée, les professionnels du tourisme espèrent limiter la casse d'ici la rentrée de septembre. "On va voir comment se passe la deuxième quinzaine d'aout, s'il se met à faire beau, on va rattraper le retard du mois de juillet", pointe Lennie Claude, gérant de " La Chaloupe" , mais pour l'instant ce n'est pas catastrophique, c'est une année moyenne."

Les bateliers interrogés s'accordent sur un fait : le manque à gagner occasionné par la météo sera difficile à compenser. Paradoxalement, les touristes semblent être là, plusieurs hôtels nous affirment que leurs chambres sont réservées, mais les idées de sortie ont fortement changé. "La clientèle est là, mais elle est en ville, dans les bars ou les restaurants, et pas au lac", regrette Jacky, de "La confiserie du lac", on va rattraper un petit peu, mais bon... On verra quand on tirera le trait fin aout."