Orages de grêle en Dordogne : "A tous ceux qui ne croient pas au changement climatique, venez à Vanxains"

"Je pensais que c'était moi qui avais des vertiges, mais c'est la maison qui bougeait", témoigne Magali, une habitante de Vanxains, en larmes. Elle n'a pas dormi cette nuit du lundi 21 au 22 juin. De violents orages de grêle se sont abattus au-dessus de sa maison, comme à Ribérac, la Roche-Chalais, en tout 36 communes du nord-ouest de la Dordogne. Les bâtiments sont sinistrés, les cultures aussi, des branches d'arbres arrachées, les vitres des voitures brisées.

Magali élève des chevaux et des chèvres. Elle est restée debout jusqu'à 3h et demi dans la nuit pour refaire les clôtures et éviter que ses chevaux ne partent sur la route.

"Venez à Vanxains"

A l'antenne, l'auditrice veut faire passer un message, et éveiller les consciences. "Aux gens qui ne croient pas au changement climatique, qu'ils viennent à Vanxains et qu'ils se rendent compte de leurs conneries et de l'inaction que l'on peut vivre au quotidien. C'est dramatique, on n'a plus rien, je ne sais pas comment on va pouvoir tout retaper, ça va demander des mois", dit-elle, en larmes. Elle ne peut plus se déplacer, ses voitures sont hors service. "C'est haché, il n'y a plus rien du tout. Quand on voit des chênes qui sont peut-être bicentenaires qui sont par terre...On a vécu une nuit apocalyptique.", souffle-t-elle.