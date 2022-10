Une trentaine d'interventions des pompiers à cause des orages en Drôme et en Ardèche

Une ligne d'orages très active a traversé l'Ardèche et la Drôme ce lundi matin

L'Ardèche et la Drôme ne sont qu'en vigilance jaune pour les orages. Ce lundi matin, ces orages ont été plus soutenus que prévu sur une diagonale allant du nord d'Aubenas jusqu'à la Drôme des collines. Ils se sont accompagnés de trombes d'eau, de vent fort et parfois de grêle. Les pompiers de l'Ardèche sont intervenus une vingtaine de fois pour des locaux inondés à Tournon-sur-Rhône. Côté Drôme, ils sont intervenus une dizaine de fois sur la rive d'en face à Tain-l'Hermitage ainsi qu'à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

36 litres d'eau par mètre carré en une heure

Selon les relevés de Météo France, il est tombé en une heure 36 millimètres à Gluiras en Ardèche, 25 millimètres à Mercurol dans la Drôme. Peut-être davantage ailleurs mais Météo France ne dispose pas de capteurs partout. Il ne devrait plus y avoir d'orages aussi actifs dans l'après-midi mais l'Ardèche et la Drôme restent en vigilance jaune aux orages jusqu'à 16 heures.

En fin de semaine dernière, la vigilance orange avait été activée pour un épisode très pluvieux sur l'Ardèche et la Drôme. Vendredi soir, le 21 octobre, les pompiers avaient réalisé une centaine d'interventions.