Orages : des dégâts matériels et une cinquantaine d'interventions pour les pompiers de l'Eure

Les pompiers de l'Eure ont effectué une cinquantaine d'interventions ce mardi, dès 16h et jusque dans la soirée, en raison des orages et de la pluie qui se sont abattus sur le département. Parmi les secteurs les plus frappés : Beuzeville et Berville-sur-Mer, dans l'ouest du département, mais aussi Damville, au sud d'Évreux. Certains habitants touchés ont mis des photos sur les réseaux sociaux.

D'après les pompiers, il n'y a que des dégâts matériels. Ils sont intervenus une vingtaine de fois pour des inondations dans des habitations, une dizaine de fois pour des toitures arrachées, le reste étant des arbres ou des câbles électriques tombés sur les voies.

Ce mardi, la N154 a également été coupée à Thomer-la-Sôgne en raison de ces inondations. Un arbre est aussi tombé sur les rails entre Bernay et Serquigny, ce qui a perturbé le trafic SNCF.

Les pompiers restent sur leur garde, comme en Seine-Maritime, alors que de nouveaux orages sont annoncés pour ce mercredi.