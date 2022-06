Orages : des grêlons de la taille d'une balle de golf en Alsace

Des grêlons de la taille d'une balle de golf dans certains secteurs du Bas-Rhin le dimanche 26 juin au soir, vers 22h30. Les plus gros sont tombés dans une bande allant de Villé à Strasbourg en passant par Molsheim et Obernai. Selon Météo Suivi Alsace, et Atmo Risk, ils affichaient en moyenne un diamètre de 3 à 5 centimètres, même plus localement.

Des chutes de grêle sont aussi tombées jusqu'à Haguenau et Saverne. Dans le Haut-Rhin, les vallées de Munster, Colmar et Markolsheim, ont été touchées, ainsi qu'une partie du Sundgau, de la grêle aussi entre Belfort et Mulhouse.

Les secours n'ont pas relevés de gros dégâts. Mais les pompiers ont été appelés à une vingtaine de reprises dans le Bas-Rhin, surtout pour des bâchage. Le tunnel de Schirmeck, inondé, a été ponctuellement fermé en fin de soirée.