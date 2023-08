Orages : "des grêlons de la taille de balles de ping-pong" à Capvern dans les Hautes-Pyrénées

Après les fortes chaleurs, un orage de grêle a éclaté à Capvern dans les Hautes-Pyrénées ce jeudi. Il était 19h quand, pendant une dizaine de minutes, des grêlons de la taille de balles de ping-pong sont tombés du ciel. Ils ont fait des dégâts sur une partie de la commune, "environ 70%" selon le maire, Jean-Paul Laran. Des toitures, voitures et récoltes ont notamment été touchées par le phénomène météo.

ⓘ Publicité

"J'étais dans les hangars quand j'ai entendu une rumeur arriver, j'ai dit à mon épouse qu'un orage de grêle arrivait, témoigne Christian, agriculteur retraité. On n'a même pas eu le temps de fermer. Les toitures ont pris beaucoup, et les récoltes. Elles ne sont pas saccagées mais ça a pris. On a une toiture en ardoise, c'est haché". L'orage serait passé sur une bande de 500 mètres, explique Christian, "on dirait qu'au lieu de partir, comme il n'y avait pas de vent, ça a tourné sur place". Selon le maire, les grêlons ont grossi au fur et à mesure. Il décrit de nombreux dégâts "certains m'appellent, ils n'ont plus de jardin, s'inquiètent pour leur culture et comptent sur le fait qu'on passe en état de catastrophe naturelle. Sauf que la grêle n'est pas considérée comme une catastrophe naturelle".