Orages en Alsace : de la grêle à Strasbourg, 6000 foyers privés d'électricité dans le Haut-Rhin

De violents orages traversent l'Alsace ce mardi soir. Le Haut-Rhin était en vigilance rouge , le département reste en vigilance orange. Le Bas-Rhin est toujours en alerte orange.

Les orages ont débuté vers 19h30 du côté de Hoerdt, un orage avec de fortes rafales de vent. Un gros orage a éclaté à Strasbourg vers 20h30 avec de la grêle. La capitale alsacienne et le secteur de Marckolsheim ont été particulièrement touchés dans le Bas-Rhin. A 22h, les pompiers du Bas-Rhin ont reçu 522 appels. Il y a eu 103 interventions : 77 dégagements de chaussée, 17 épuisements de locaux, trois reconnaissances et six bâchages.

Vers 20h50, on note de premiers éclairs dans le sud du Haut-Rhin. On nous signale des coupures de courant à Geispitzen dans le Haut-Rhin. Des habitants évoquent de fortes pluies dans le secteur de Thann. Plusieurs arbres sont couchés sur les voies ce qui entraînent des perturbations notamment la D21 au niveau de Magstatt-le-Bas et la D19bis au niveau d'Uffenheim vers Walthenheim. Le dispositif FR Alert a été activée pour la première fois pour une raison météo.

Des milliers de foyers privés d'électricité

Vers 22h14, les orages semblent se déplacer doucement vers l'Allemagne. A 22h, environ 6000 foyers sont privés d'électricité dans le Haut-Rhin. Sur le site d'Enedis, un retour à la normale est évoqué pour ce mercredi à 10h. Un arbre est tombé sur une ligne à haute tension dans la commune de Landser. 290 pompiers ont été mobilisés avec 99 engins. 208 interventions sont en cours principalement pour des chutes de branches sur les routes.

Le trafic a été brièvement interrompu à l'Euroairport entre 20h30 et 21h. D'après les premières données, on a relevé 87km/h à la station météo Strasbourg Entzheim, 102 km/h à Colmar-Meyenheim, 109Km/h à l'Euroairport et enfin 114km/h au Markstein.

