Orages en Béarn : 12 enfants bloqués dans l'école de Lourdios-Ichère par la montée des eaux

Des scènes dignes d'un film catastrophe ce mardi 13 juin dans l'après-midi au cœur du petit village de Lourdios-Ichère en vallée d'Aspe : les orages ont provoqué d'importantes inondations, 8 maisons se sont retrouvées submergées, la mairie et l'école de la commune ont aussi été inondées.

Plus d'un mètre d'eau dans l'école et la mairie

L'eau de l'Arric, la rivière qui passe par le village, est montée très rapidement et très haut. Vers 16h, il y avait plus d'un mètre d'eau dans la mairie et surtout dans l'école d'après les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques. 12 enfants y avaient classe à ce moment-là, avec un instituteur. "Il a eu le réflexe de les faire monter rapidement à l'étage" raconte Julien Lassalle, le frère de l'ancien maire et député Jean Lassalle. Les pompiers et les gendarmes sont arrivés ensuite et les ont évacués. Ils n'ont pas été blessés.

La maire de Lourdios-Ichère blessée

Dans la mairie, c'est la maire Marthe Clot, qui s'est retrouvée bloquée par la montée des eaux. Elle a réussi à sortir par la fenêtre, mais s'est blessée et a été évacuée à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie. Le niveau de l'eau est ensuite redescendu aussi rapidement qu'elle était montée. À 16h30, il ne restait que quelques centimètres dans les bâtiments inondés. Le torrent a emporté tout sur son passage, laissant derrière lui de gros dégâts dans la mairie, l'école et les maisons.