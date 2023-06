Orages en Béarn : aucun TER Pau-Dax et Pau-Bayonne ce mardi

Les violents orages qui ont touché le Béarn ce lundi 12 juin au soir ont fait des dégâts. À Orthez, la gare a été particulièrement impactée. Le sous-sol a été inondé. Selon un communiqué de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, "un éboulement a également eu lieu sur la voie ferrée entre Orthez et Puyoô, avec un impact sur la circulation des trains". Aucun TER ne circule entre Pau et Dax, et entre Pau et Bayonne. Les TGV ne peuvent rouler que sur une voie, donc des retards sont à prévoir. Des bus de substitutions ont été mis en place.

ⓘ Publicité

Par ailleurs, un TGV venant de Tarbes a heurté ce mardi un arbre tombé sur les voies entre Pau et Dax. La circulation a été interrompue le temps de dégager la voie. L'arbre a été dégagé vers 15h et la circulation a pu ensuite reprendre progressivement.

La circulation des TER est coupée en Pau et Dax et entre Pau et Bayonne © Radio France - Flore Catala

À lire aussi Orages sur Pau : le centre commercial Leclerc Tempo est fermé

Dans les alentours, la commune de Castétis a aussi été touchée. Des maisons et des jardins ont été inondés par des coulées de boue. Ce mardi matin, les habitants s'activaient pour nettoyer, et sauver ce qui pouvait l'être. À Pau, plusieurs quartiers ont été particulièrement frappés notamment près du stade Bourbaki. Le centre commercial Leclerc Tempo a été inondé et restera fermé ce mardi. La galerie d'Auchan et le parking de Quartier Libre étaient aussi sous l'eau ce matin.

De nouvelles précipitations sont attendues ce mardi après-midi © Radio France - Flore Catala

La préfecture appelle à la vigilance alors que de nouvelles précipitations sont attendues ce mardi après-midi. "Les fortes précipitations pourront atteindre jusqu’à 40 à 60 mm, voire ponctuellement 80 mm. En prévision de ce nouvel épisode orageux, le service départemental d’incendie et de secours 64 (SDIS64) déploie cette après-midi quatre groupes supplémentaires de sauvetage aquatique, ainsi qu’un groupe inondations à Oloron-Sainte-Marie, Pau, Gan et Orthez".

Retour à la normale ce mardi soir

La circulation des trains a pu reprendre progressivement à partir de 17h15 ce mardi soir. L'éboulement a pu être réparé et les deux voies rouvertes. La SNCF prévoit tout de même encore quelques retards dans la soirée, mais la situation devrait revenir à la normale mercredi matin, à condition que de nouveaux gros orages ne viennent causer encore des dégâts.