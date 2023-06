Orages en Béarn : de nouvelles inondations entre Gan et Rébénacq ce mardi soir

Après les gros orages de ce lundi 12 juin dans l'agglomération de Pau et dans le secteur d'Orthez, ce sont les communes de Gan et de Rébénacq qui ont été à leur tour touchée par les intempéries ce mardi 13 juin dans la soirée. La crue de deux rivières a fait déborder l'eau jusque sur la route, interrompant la circulation entre les deux communes.

Le Neez a d'abord débordé, puis La Hies. Les routes de Rébénacq et de Laroin se sont retrouvées submergées. Les mairies concernées ont activé vers 20h30 le plan communal de sauvegarde, et ont fait fermer à la circulation ces deux voies pour éviter les accidents. Une alerte a aussi été déclenchée à Jurançon, plus en aval. Pompiers et gendarmes étaient sur place dans la soirée.

L'eau a menacé certaines habitations, notamment sur la route de Laroin, mais la crue n'a pas fait de gros dégâts selon la mairie de Gan, comme ce que le secteur avait pu connaître lors des inondations de 2018 . Un bras de délestage est notamment entré en fonction à Gan pour éviter l'inondation de certains quartiers. Vers minuit, alors que la décrue avait déjà été bien amorcée, l'alerte inondation a été levée, et les routes rouvertes à la circulation.