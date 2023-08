Orages en Bourgogne : plus d'un millier d'éclairs en Saône-et-Loire à la mi journée, plus de 500 en Côte-d'Or

Les orages étaient annoncés et ils sont bien passés sur la Bourgogne, notamment dans la région d'Autun en Saône-et-Loire mais aussi dans le Dijonnais. Pas de gros dégâts signalés en début d'après-midi mais des témoignages photos et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux. À la mi-journée, selon Météo Bourgogne , 1985 éclairs étaient recensés en Bourgogne dont 1033 en Saône-et-Loire et 593 Côte-d’Or

Les impacts de foudre