Orages en Bretagne : la région en alerte orange, attention aux fortes pluies

Après la canicule, place aux orages ! Une dégradation orageuse arrive par l'ouest ce mercredi 12 août et va traverser une bonne partie de la France. 60 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Toute la région Bretagne est concernée.

Pluie, grêle et rafales de vent

Les premiers foyers orageux locaux sont attendus dès le début de la matinée sur la région. Selon Météo France, ces cellules orageuses vont s'intensifier dès la fin de matinée et le début d'après-midi. Ce sera bref mais intense. De la grêle et de très fortes pluies sont attendues. Des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h sont également annoncées. "C'est sur la Loire-Atlantique, l'est du Morbihan et l'Ille-et-Vilaine que les orages seront les plus virulents. La vigilance est de mise entre 16h et 20h du sud au nord de la région," précise Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne. "Les cumuls de pluie pourraient attendre de 20 à 50 mm en l'espace de quelques heures."

On retrouvera ce temps instable jeudi 13 août. Un nouvel épisode orageux est attendu pour le week-end après une accalmie vendredi.