Orages en Centre Val de Loire : des milliers de scouts mis à l'abri dans le château de Chambord

Ce week-end, 30 000 scouts unitaires de France, l'une des branches du scoutisme, sont rassemblés sur le domaine de Chambord pour célébrer les 50 ans du mouvement. Mais le phénomène orageux qui a traversé la région Centre Val de Loire de la Touraine à la Beauce a perturbé ce rassemblement.

En fin d'après-midi la préfecture du Loir-et-Cher, présente sur place pour veiller à la sécurité des jeunes réunis sur place face à la vigilance orange orage lancée par Météo France, a ordonné la mise à l'abri de 12 000 enfants à l'intérieur du château. "Nous avons été alertés suffisamment tôt pour protéger nos petits louveteaux et nos jeannettes (les plus jeunes membres du mouvement), ils ont laissé leurs tentes et leurs installations et sont venus avec un petit baluchon" raconte Denis Eyraud, l'un des responsables des scouts unitaires de France, sur France Info.

Le phénomène orageux qui a traversé la région a provoqué de fortes précipitations, entre 60 et 120 mm en quelques minutes par endroits. Les pompiers du Loiret ont comptabilisé une quarantaine d'interventions, principalement dans l'ouest du département. Il s'agissait de chutes de matériaux ou d'arbres, et d'inondations. Aucune victime n'est à déplorer.