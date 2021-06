Orages en Corrèze : une vingtaine d'interventions des pompiers pour des arbres couchés ou des tuiles envolées

Les orages qui ont balayé le Limousin samedi soir ont laissé quelques traces. En Corrèze surtout, où les pompiers ont fait une vingtaines de sorties liées à des tuiles envolées et des arbres couchés sur les routes. Il n'y a pas eu de blessé.

Ciel limousin chargé et gros orages samedi soir, en Corrèze surtout

Les orages qui ont balayé le Limousin samedi soir ont laissé quelques traces. En Corrèze surtout, où les pompiers ont fait une vingtaines de sorties liées à des tuiles envolées, des branches cassés et des arbres couchés sur les routes, sous l'effet de fortes rafales de vent et de quelques averses de grêle recensées dans plusieurs endroits du département.

Les interventions des soldats du feu ont d'ailleurs eu lieu un peu partout dans le département, et notamment sur les secteurs de Brive, Tulle, Ussel, Saint-Privat, Beynat ou Egletons. Au total, une quarantaine d'hommes ont été mobilisés durant la fin de l'après-midi et la soirée. Tout était réglé vers 21 heures samedi soir. Fort heureusement, ces intempéries n'ont pas fait de blessé. De nouveaux orages sont attendus ce dimanche sur le Limousin, dont les trois départements ne sont plus classés en vigilance orange, comme c'était le cas samedi soir.