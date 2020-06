Orages en Dordogne : jusqu'à un millier de foyers privés de courant dans la nuit de vendredi à samedi

Les orages ont surtout frappé les lignes et des appareils électriques en Périgord noir. Après les orages de la nuit de vendredi à samedi, près de 500 foyers restaient privés d'électricité ce samedi 27 juin vers midi. Enedis a déployé une soixantaine de réparateurs en Dordogne, et espère rétablir tout le monde d'ici samedi soir. Au pic de cette deuxième nuit d'orages, jusqu'à 1000 foyers étaient sans électricité : près de 400 clients déjà sans électricité depuis les orages de vendredi soir, et 600 autres coupés dans la nuit. La moitié étaient raccordés samedi midi.