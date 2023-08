Orages en Dordogne : plus de 2700 impacts de foudre recensés par Météo France

La nuit de dimanche à lundi, la Dordogne a été frappée par plus de 2.700 impacts de foudre lors de deux vagues d'orage successive. La première est venue de l'ouest, est passée par Périgueux avant de se diriger vers la Haute-Vienne. La seconde a traversé le sud de la Dordogne en passant par Bergerac et Sarlat.

Ces impacts de foudre ont provoqué quelques dégâts. Un arbre est tombé et une branche a bloqué un jeune campeur dans sa tente à Vézac . À Thonac, la foudre a déclenché un feu dans l'une des deux tours du manoir de la Vermondie .

Jusqu'à 19 mm à Terrasson

Côté pluie, il est tombé jusqu'à 19 millimètres à Terrasson et 16 mm à Montignac. 15 mm de pluie sont tombés à Bergerac, 12 mm à Sarlat et Périgueux. Dans le nord du département, il y a eu très peu de pluie : seulement 2mm à Nontron et Brantôme.

Vigilance orange aux orages ce soir, avec un risque de grêle

Des orages "très électriques" sont attendus à partir de 18h ce lundi 14 août par météo France qui place la Dordogne en vigilance orange aux orages. 30 à 50 mm de pluie sont attendus sur le département, voire localement 60 à 80 mm. Le vent devrait atteindre les 60 à 70 km/h. Météo France signale un risque de grêle, de taille moyenne, pour cette nuit sur l'ensemble du département.