Orages en Dordogne : "une petite tornade" raconte un viticulteur touché

Des rafales de vent et des orages violents ont traversé la Dordogne ce mardi après-midi. La département est en vigilance jaune jusqu'à 6h du matin mercredi. Dans le Bergeracois, des grêlons sont tombés. Les vignes de Daniel Hecquet, viticulteur au domaine Puy-Serdain, à Port Sainte Foy, ont été particulièrement touchées. "Le bruit était celui d'un roulement de tambour, on se serait cru presque au bord de l'océan, raconte-t-il. Le vent était très impressionnant, comme une petite tornade."

Des grêlons sur les vignes

Des grêlons de plus de deux centimètres sont tombés sur les coteaux. "Il est incontestable que les vignes perpendiculaire au sens du vent ont été touchées, quand on voit la grosseur et la densité des grêlons, confie Daniel Hecquet. C'est inévitable" Le viticulteur ne pourra constater l'ampleur des dégâts que ce mercredi. En pleine vendanges, cet épisode orageux tombe au mauvais moment pour le vigneron. "Nous avons besoin de cette vendange, on ne peut pas attendre, il nous faut la récolter", avertie-t-il.