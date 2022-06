Le maire de Saint-Médard-en-Jalles appelle à "reconstruire au plus vite" après les violents orages de grêle

La Gironde a été frappée lundi soir par de violents orages et d'impressionnantes averses de grêle. Ces orages ont frappé le Bassin d'Arcachon, l'agglomération bordelaise, le Médoc et le Libournais. La commune de Saint Médard-en-Jalles fait partie des communes sinistrées. Le maire était notre invité.

Quelques heures après les violents orages qui ont touché une partie de la Gironde, c'est l'heure du bilan. La commune de Saint-Médard-en-Jalles, dans l'agglomération bordelaise, a été fortement touchée. Les pompiers y sont intervenus 600 fois dans la nuit de lundi à mardi. Le maire, qui va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, était notre invité ce mercredi matin. Il appelle à la solidarité de tous pour "reconstruire au plus vite".

"Certaines personnes ont pleuré dans nos bras"

Le maire de Saint-Médard-en-Jalles a tenu à exprimer sa solidarité auprès des habitants sinistrés : "On partage vraiment leur peine" assure Stéphane Delpeyrat "Hier soir, certaines personnes ont pleuré dans nos bras. C'était très, très touchant, bien entendu". D'autant que beaucoup d'habitants s'inquiètent encore ce mercredi matin à cause de nouveaux orages attendus sur la Gironde. Le maire confie n'avoir "pas beaucoup dormi". Heureusement, ce nouvel épisode ne semble pas avoir fait de dégâts : "Ce matin, on est un petit peu rassuré malgré la pluie. Parce que la crainte, hier soir, c'était vraiment un deuxième épisode de grêle forte. C'était ce qui était prévu par la météo".

C'est toute la commune qui est traumatisée par ces violents orages. Pour accompagner au mieux les habitants, deux numéros ont été mis en place : l'un pour les démarches administratives, l'autre pour la cellule psychologique. Pour les démarches administratives, vous devez contacter le 07 63 40 36 16.

Pour la cellule psychologique, la mairie précise qu'un accueil physique par un psychologue est actif. Il n'y a pas besoin de rendez-vous . L'accueil se fait dans la salle 2 du pôle Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau) de 9h à 18h jusqu'au vendredi 24 juin (vous pouvez également appeler au 05 56 01 40 81).

Reconstruire vite

"Notre commune est abîmée" déclare ce vendredi matin le maire de Saint-Médard "On a tous un peu mal au cœur de voir ça. Je vous avoue que la tournée des quartiers depuis 48 heures, ça fait mal". Stéphane Delpeyrat veut donc aller très vite et reconstruire rapidement : "J'appellerai la présidente de la Chambre des métiers, les assureurs, parce qu'au rythme normal, ça va prendre des semaines, des mois. On ne peut pas laisser les gens dans une telle situation. Je vais les inviter à une ronde. Je sais que les artisans sont débordés. Malgré tout, je crois qu'il va falloir prioriser. Il y a des travaux qui peuvent sans doute attendre pour des constructions, des rénovations. Mais vraiment, mettons le paquet".

Le chantier qui est devant nous est considérable

De nombreuses habitations, dont les toitures ont été abîmées par la grêle, sont à reconstruire : "Le chantier qui est devant nous est considérable et nous avons besoin de la solidarité des Girondins, des artisans, des assureurs, de tous ceux qui peuvent nous aider à reconstruire au plus vite. Pas pour nous, mais pour celles et ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus de domicile". Le maire va également demander un fonds de solidarité au président de Bordeaux Métropole Alain Anziani car des équipements de la commune ont été touchés.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Sur France Bleu Gironde, le maire Stéphane Delpeyrat annonce qu'il va demander l'état de catastrophe naturelle pour sa commune : "J'ai appris avec tristesse que la préfecture n'était pas chaude pour reconnaître l'arrêté de catastrophe naturelle parce qu'elle considère que la grêle est exclue de ce champ. Malgré tout, on va faire la demande". En revanche, il demande aux habitants de ne pas attendre pour réaliser les démarches auprès des assureurs : "Parfois, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'il faut attendre l'arrêté. Pas du tout. Vous êtes assurés avec votre assurance multirisque habitation. N'attendez pas un arrêté de catastrophe naturelle. Cet arrêté là est simplement fait pour accélérer les procédures et pour prendre en garantie des biens non assurés". Pour constituer le dossier, le maire conseille de prendre des photos et des vidéos des dégâts.

Appel à la vigilance

Une habitante de Saint-Médard a notamment interpellé le maire sur France Bleu Gironde. Elle est inquiète à cause d'éventuels vols : "Nos maisons sont ouvertes, béantes, donc j'espère qu'il y aura des rondes" a-t-elle lancé sur France Bleu Gironde. En réponse, le maire demande à tous les Saint-Médardais "de fermer leur maison, de prendre leurs objets de valeur, leurs papiers également car quand ils vont aller vers leur assureur, avoir perdu ses papiers ou ses dossiers, c'est embêtant".

Malgré d'importants dégâts à la gendarmerie "HS pendant 48 heures' selon le maire, la commune a obtenu "des renforts de Mérignac. Et puis nous avons doublé depuis deux ans les effectifs de la police municipale. Nous avons deux groupes qui patrouillent tous les soirs". Stéphane Delpeyrat confie même que les forces de l'ordre ont dû éloigner des artisans peu scrupuleux : "Des gens proposaient notamment à des personnes âgées, des couvertures et des réparations qui n'étaient pas tout à fait conforme".