Orages en Haute-Vienne : des grêlons gros comme des balles de tennis

Placée en vigilance orange pour les orages, la Haute-Vienne a bel et bien subi des intempéries ce dimanche soir, avec notamment des chutes de grêle qui ont causé quelques dégâts par endroits.

Des grêlons gros comme des balles de tennis sont tombés à Verneuil-sur-Vienne, causant des dégâts sur des toitures et des voitures.

Les orages ont tapé très fort par endroits ce dimanche soir en Haute-Vienne. Des habitants de Verneuil-sur-Vienne ont notamment signalé des grêlons gros comme des balles de tennis, qui ont fracassé le pare-brise de leur voiture et cassé également quelques tuiles de leur toit. Un cas loin d'être isolé, car dans la soirée les pompiers ont reçu de nombreux appels pour bâcher des toitures endommagées ou pour des caves ou garages inondés, notamment dans un vaste périmètre à l'ouest de Limoges et dans une partie de l'agglomération.

Météo France avait annoncé ces risques de grêles et de vents violents en Haute-Vienne et le département avait été placé en vigilance orange ce dimanche et jusqu'à au moins la fin de la nuit. Le 4 juin dernier, une partie de la Haute-Vienne avait déjà subi un épisode de grêle avec des dégâts. L'état de catastrophe naturelle a d'ailleurs été reconnu pour la commune d'Eymoutiers.