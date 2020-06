Orages en Limousin : une cinquantaine d'interventions des pompiers en Corrèze, dégâts limités

Les orages qui se sont abattus sur une partie du Sud-Ouest et du Centre de la France ont provoqué des interventions multiples des pompiers limousins, dans la nuit de vendredi à samedi, essentiellement en Corrèze et en Creuse. Fort heureusement, les dégâts sont très limités.

En début de matinée, les sapeurs-pompiers corréziens ont compté au total 49 interventions entre le début des orages hier soir et le lever du jour. Les secteurs de Brive et Objat ont été particulièrement arrosés, mais les pompiers ont aussi fait quelques interventions autour de Tulle, Beynat et Neuvic. A chaque fois, il s'agissait d'arbres couchés sur la voie publique, d'assèchement de caves ou de garages qui avaient pris l'eau, et aussi quelques bâchages de locaux dont les toitures ont subi quelques dégâts liés à la grêle. Mais globalement, les dégâts sont limités et surtout il n'y a pas eu de blessé.

A Brive, une maison a aussi été en partie détruite par un incendie, jeudi soir, au moment où le plus fort de l'orage s'abattait sur le secteur, mais aucun lien formel n'a, pour l'heure, pu être établi avec la foudre ou l'activité orageuse.

En Haute-Vienne, en revanche, rien à signaler. Enfin, en Creuse, le secteur d'Aubusson en Creuse a vu tomber des grêlons "gros comme des balles de tennis", mais de manière très localisée. Impressionnant mais les dégâts, là aussi, restent fort heureusement très limités.