Orages : en Mayenne, la mairie de Désertines va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

"Ce fut soudain et très violent" confie à France Bleu Mayenne un habitant de Désertines. Samedi 9 mai, en début de soirée, un orage s'est abattu sur la petite commune du bocage.

En une heure, il est tombé 90 mm d'eau, ce qui représente plusieurs semaines de précipitations en temps normal. Routes et maisons inondées, coulée de boue, cette épisode météo a provoqué de gros dégâts matériels. Les pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Une seule personne a dû être évacuée de son logement avant d'être relogée.

Ce lundi matin, les habitants sont encore sous le choc raconte le maire que nous avons contacté : "le moral est atteint, le confinement pendant deux mois et ça maintenant on n'en peut plus". L'heure est maintenant au nettoyage et aux passages des experts pour évaluer les dégâts.

La municipalité de Désertines va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui permet l'indemnisation systématique des victimes.