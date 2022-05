Orages en Mayenne : pourquoi le département n'était pas placé en vigilance orange ?

La Manche, l'Orne et la Sarthe. Trois départements voisins de la Mayenne qui affichaient orange ce dimanche, peu avant les orages qui allaient frapper le Grand Ouest. Pour autant, malgré des chutes de pluie et de grêles importantes dans les régions de Laval et de Mayenne, le département restait lui en jaune sur les cartes de Météo France. Un jaune qui en fait n'en était pas vraiment un...

La Mayenne avait en fait été classée en vigilance jaune "enjeu sécurité" par Météo France. Il s'agit là d'un cran qui se situe dans les protocoles entre le jaune et l'orange, même si au final, la différence ne se voit pas sur les cartes. "Ce n'était pas un cadre de vigilance orange même si ça n'aurait pas été dramatique de choisir cette vigilance", explique Didier Labat, prévisionniste. "Pour le public, ce n'était pas orange car le risque n'était pas généralisé à tout le département", poursuit-il.

En revanche, si les cartes affichaient jaune, les procédures correspondaient à celles prévues chez les voisins classés en orange. "On agit de la même façon avec les Préfectures qui ensuite alertent les mairies et les sapeurs-pompiers", confie Didier Labat. Du côté de la Préfecture de la Mayenne, on précise que les communes touchées ne sont pas reconnues au titre de catastrophe naturelle.