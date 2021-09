Orages en Occitanie : l'Ouest de l'Aude touché, plusieurs routes inondées

Les orages annoncés en Occitanie sont arrivés ce jeudi 9 septembre en fin d'après-midi dans l'Aude. L'Ouest de Limoux a particulièrement été touché, six routes sont inondées et impraticables. La préfecture appelle à la prudence.

L'Aude est en vigilance jaune pour pluie-inondation et orage. Quatre autres départements d'Occitanie sont en vigilance orange.

L'Ouest de l'Aude, qui était en vigilance jaune, a particulièrement été touché par les orages ce jeudi 9 septembre. Des pluies diluviennes, à l'Ouest de Limoux, qui ont duré jusqu'à trois heures parfois. À 18 h, les cumuls avaient atteint jusqu'à 105.1 mm, en 3 h, à Alaigne selon Météo-France.

À 21 heures, 80 sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés dans les secteurs d’Alaigne, Belvèze-du-Razès, Routier, Loupia, Brugairolles et Lauraguel. Des opérations de reconnaissance ont eu lieu, au niveau des habitations proches de cours d'eau. L'hélicoptère de la sécurité civile a été mobilisé.

Plusieurs routes impraticables

"L'eau est montée très rapidement, plusieurs routes ont donc été inondées. Nous avons dû extraire trois personnes de leurs véhicules, elles sont indemnes", expliquent les pompiers de l'Aude.

Des voitures ont été emportées et retrouvées plus loin. Les pompiers sont toujours sur place pour procéder à des opérations de pompage dans les caves et sous-sols d’une vingtaine d’habitations.

Selon la préfecture de l'Aude, plusieurs routes départementales restent inondées et impraticables :

RD 902 (Lauraguel - Pauligne (B902-01 ; B902-02)

RD 702 (Routier- RD 102 (B702-01 ; B702-02)

RD 623 (Lauraguel)

RD 309 (Routier)

RD 702 (Routier-Alaigne)

RD 309 (Brugairolles)



Une nouvelle dégradation est attendue cette nuit. La préfecture appelle donc à la plus grande prudence et déconseille de se déplacer dans ces secteurs. Les routes peuvent être impactées par des coulées de boue.

