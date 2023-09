Orages en Occitanie : une activité impressionnante, grêle et dégâts

L'activité orageuse vue de Toulouse aura duré une partie de la soirée. La grêle et les orages avaient déjà frappé d'autres départements un peu plus tôt, comme le Gers, où les grêlons ont été impressionnants. Les secours sont intervenus à plusieurs reprises pour des routes coupées, des arbres couchés et des dégâts.

ⓘ Publicité