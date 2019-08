Orages en Pays de Savoie : comment se comporter en montagne ?

Les orages arrivent ce mardi 6 août en Savoie et en Haute-Savoie que ce soit en plaine ou en montagne. Les secouristes rappellent les consignes de prudence quand on part randonner en montagne et qu'on peut être surpris.

Selon les prévisions de Météo France, le temps calme tourne à l'orage à partir de 14 heures ce mardi 6 août en Pays de Savoie. Que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, le tonnerre pourrait commencer à gronder en début d'après-midi et vous pourriez vous faire surprendre si vous partez en randonnée.

La Dent du Chat, près de Chambéry, peut sembler un sentier facile (...) Mais quand on prend l'orage là-haut, on est sur une ligne de crête—Jean-Loup Eberhart

L'orage en montagne présente des risques sérieux pour les randonneurs qui ne se méfient pas toujours. Jean-Loup Eberhart, guide de haute-montagne est aussi conseiller technique montagne du SDIS 73 (service départemental d'incendie et de secours de la Savoie). Il explique que dans son département, les marcheurs peuvent se laisser piéger aussi en moyenne montagne. "Autour de Chambéry, près de la Dent du Chat, il y a un sentier qui peut sembler facile d'accès. Mais quand on prend l'orage là-haut, _on est sur une ligne de crête_. On peut considérer qu'on est près de sa voiture... mais il va peut-être falloir gérer la grêle qui fait mal et on peut-être amené à faire n'importe quoi".

Le risque de "foudroiement direct n'est pas le seule risque", précise le secouriste, qui insiste sur les cas de panique qui peuvent surprendre les randonneurs. Par exemple, en cas d'orage, il voit souvent des marcheurs essayer de prendre un raccourci et s'éloigner du sentier balisé. Evidemment, c'est un comportement à éviter.

S'éloigner d'une arête et s'isoler du sol

Parmi les quelques conseils que l'on peut donner aux randonneurs :