Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juin, les orages ont fait des dégâts en Sarthe. Au matin, 300 foyers sont privés d'électricité dans le nord et le sud du département.

Orages en Sarthe : 300 foyers sans électricité, des toitures cassées et des inondations

La Sarthe est toujours en vigilance jaune orages, pluie et inondation, ce vendredi matin. Les orages ont tonné toute la nuit. Selon Enedis, 300 foyers sont privés d'électricité dans le nord et le sud de la Sarthe, notamment à Saosnes, Luceau et Saint-Pierre-du-Lorouër, près du Grand-Lucé. Le gestionnaire du réseau espère rétablir le courant en fin de matinée.

Quatre toitures cassées par la grêle

Cette nuit, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois à cause des orages, surtout pour des inondations, un peu partout dans le département.

Vers 23h, jeudi, la grêle s'est abattue sur La Bazoge, au nord du Mans. Quatre toitures ont été détruites, mais il n'y a pas eu de blessé.