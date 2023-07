Orages : est-ce vraiment une mini-tornade qui est passée sur la Drôme Ardèche samedi soir ?

Ce samedi soir 29 juillet a été marqué par le passage de violents orages principalement au nord de la Drôme et de l'Ardèche. Dans la Drôme Romans ou Bourg-de-Péage ont été particulièrement touchés par le vent, la pluie et la grêle mais aussi à Saint-Jean-en-Royans où le plus fort cumul de pluie est tombé soit 76 mm en trois heures.

Mauves en Ardèche très touchée

En Ardèche, la commune de Mauves a été "traversée par une tornade" selon le Maire qui décrit un épisode orageux très violent et des vents très puissants. Les viticulteurs constatent les dégâts ce dimanche. Quelques hectares sont touchés, les vignes de certaines parcelles presque totalement défeuillées par les impacts de grêle poussés par le vent. Toutefois dans le domaine Coursodon d'appellation Saint-Joseph, on est confiant "il y a aura un peu de perte oui mais pour l'instant la récolte n'est pas mise en danger" selon Jérôme Coursodon qui estime que cinq de ses 16 hectares ont été touchés par ce phénomène météo très intense qualifié de tornade par certains. Pour autant est-ce vraiment le cas ?

" Nous n'avons pas d'observation de tornade"

"Nous n'avons pas d'observation de tornade" explique Corentin Terrot, météorologue chez Météo France. Selon l'expert ce qui est arrivé hier est un phénomène de "rafales sous orage". "Lorsqu'un orage se produit et quand les précipitations sont vraiment très fortes, en tombant elles entrainent avec elles une poche d'air froid qui vient s'effondrer et qui s'étale rapidement autour de l'orage ce qui vient créer de fortes rafales dans un périmètre peu étendu. Un air froid qui n'a donc pas d'autres choix que de s'évacuer tout autour de l'orage. C'est comme si vous vidiez un seau d'eau sur le sol, en tombant, l'eau va s'évacuer avec force vers l'extérieur et en chassant tout ce qui se trouve sur son passage."

Aussi intense soit-il, ce phénomène orageux très brutal n'a heureusement fait aucune victime. Que des dégâts matériels.