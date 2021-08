Orages et canicule : Météo-France place neuf départements du sud-est en vigilance orange

Sept départements du sud-est ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce jeudi matin. La Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence restent en vigilance orange canicule.

Il s'agit des départements suivants :

Vigilance orages : Ain, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie

Vigilance canicule : Alpes-de-Haute-Provence et Drôme

Ce mercredi, les températures maximales ont souvent dépassé les 35 degrés sur le Midi méditerranéen précise Météo-France, qui a relevé jusqu'à 40,3 degrés à Cogolin, dans le Var. À 5 heures ce jeudi matin, les températures sont souvent comprises entre 20 et 25 degrés sur ce même Midi méditerranéen, il fait déjà 26,6 à Menton.

Des orages dès jeudi après-midi

Des orages commenceront à se développer cet après-midi sur le Massif Central, détaille Météo-France. En fin d'après-midi et en soirée, jusqu'en première partie de nuit, ils pourront devenir ponctuellement violents, avec en particulier de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent (pouvant dépasser les 100 km/h) et de fortes intensités de précipitations, sur les régions du Centre-Est, entre Massif Central et les Pays de Savoie. Accalmie en deuxième partie de nuit prochaine.

Jusqu'à 40 degrés en Provence

Dans les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme, les températures minimales seront généralement de l'ordre de 17 à 21 degrés, soit 4 à 5 degrés au dessus des normales de saison. Quant aux températures maximales, elles seront souvent comprises entre 35 et 39 degrés, notamment dans la région de Manosque.

Sur les départements placés en vigilance jaune, une grande partie du Sud-Est, une partie de l'Occitanie, les minimales seront également élevées, de l'ordre de 17 à 25 degrés, notamment près du littoral ou en milieu urbain; les maximales seront de l'ordre de 34 à 38 degrés sur Midi-Pyrénées et en Corse, 33 à 35 degrés en moyenne vallée du Rhône et Dauphiné, et de l'ordre de 37 à 40 degrés en Provence.

Cet épisode de canicule, même s'il n'est pas extrême, se poursuivra jusqu'en fin de semaine, dimanche compris.