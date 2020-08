Orages et coup de vent : un millier de foyers privés d’électricité dans le Loiret

Un millier de foyers sont privés d'électricité, ce jeudi matin, indique ENEDIS dont une quarantaine de techniciens sont mobilisés sur le terrain pour effectuer les réparations. Conséquences des orages et coups de vent qui ont touché l'ESt du Loiret, entre Gien et Montargis.