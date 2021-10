Orages et fortes pluies : les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge, cinq autres départements en orange

Météo France place ce lundi le département des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pluie-inondation et orage. Quatre autres départements du sud-est sont en vigilance orange : le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et la Haute-Corse.

Les Bouches-du-Rhône sont ce lundi matin placées par Météo France en vigilance rouge pluie-inondation et orage. Cinq autres départements sont eux en vigilance orange, il s'agit du Var, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et de la Haute-Corse. L'alerte a été levée en revanche pour l'Ardèche et la Lozère.

De fortes pluies affectent ce lundi matin l'est des Bouches-du-Rhône, avec des cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 40 mm en une heure. Dans le Vaucluse, Météo France relève déjà 89 mm à Orange, dans les Bouches-du-Rhône 80 mm à Cassis, 106 à Mimet près de Gardanne.

