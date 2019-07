PHOTOS : Orages et grêlons sur le Sud Dordogne ce samedi matin

Des orages se sont abattus ce samedi matin sur le Sud de la Dordogne avec parfois des averses de grêles. Les intempéries ont touché le bergeracois et le salrladais.

24000 Périgueux, France

La Dordogne a été placé en vigilance jaune aux orages hier soir vendredi et ce samedi matin des habitants du sud de la Dordogne en ont fait les frais. Des orages, parfois accompagnés de gros grêlons se sont abattus sur le bergeracois et le sarladais. Les communes de Mauzens-et-Miremont, Vélines et Saint-Antoine-de Breuilh ont été touchées. Dans le sarladais, de gros grêlons sont tombés à Archignac. La commune de Saint-Amand-de-Coly a également subi les intempéries.

Surpris aux alentours de 6h du matin, les internautes ont posté leurs photos sur la page facebook de France Bleu Périgord.

A Pineuih en Gironde à la frontière de la Dordogne - Gaétan

Les jardins ont subi des dégâts - Sonia