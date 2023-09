EN DIRECT - Inondations sous les pluies diluviennes dans le nord de l'Ardèche et de la Drôme

Il est recommandé d'éviter absolument la région de Saint-Vallier jusqu'en début d'après-midi. Les routes sont inondées et y circuler est dangereux.

A 11h30, il était tombé 195 millimètres d'eau à Saint-Sorlin-en-Valloire. C'est le double de ce qui tombe habituellement en un mois de septembre, la moyenne mensuelle étant de 100 mm. Et ce n'est pas terminé puisque qu'il reste des pluies intenses à venir jusqu'en début d'après-midi. Un flux de sud est venu percuter la cellule orageuse, ce qui provoque un orage stationnaire sur une zone allant de Tournon-sur-Rhône à Saint-Sorlin-en-Valloire, en passant par Saint-Vallier.

La lame d'eau stationnaire est positionnée sur Saint-Vallier - Prédict

La départementale 86 déviée entre Tournon et Sarras

Ces pluies diluviennes ont provoqué de nombreuses inondations. Les pompiers ont réalisé côté Ardèche une trentaine d'interventions. Une personne coincée dans sa voiture au milieu de l'eau à Tournon-sur-Rhône a dû être secourue. De l'eau est entrée dans des maisons et des commerces. La départementale 86 est impraticable à deux endroits : à Arras et à Ozon en raison de coulée de boue et d'un risque d'éboulement de la colline. La circulation est déviée. Evitez également la départementale 6 entre Sarras et Eclassan où une coulée de boue est signalée.

De l'eau dans le hall de l'hôpital de Saint-Vallier

Côté Drôme, le centre opérationnel départemental est activé en préfecture. Onze communes ont activé également leur PC Crise car les orages sont stationnaires sur un large secteur qui va de Saint-Vallier à Saint-Sorlin-en-Valloire. A Saint-Vallier, l'eau est montée très haut (notre photo du parking de la mairie). De l'eau est entrée au niveau du hall d'entrée de l'hôpital de Saint-Vallier sans faire de dégâts. De l'eau est signalée aussi dans l'Intermarché d'Anneyron.

Les rivières sont en crue sur tout le nord du département, notamment le Bancel et la Galaure. Une route est coupée à cause de la chute d'un arbre entre Charmes-sur-l'Herbasse et Margès.

600 foyers sans électricité

600 clients Enedis sont privés d'électricité en Ardèche sur les secteurs de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Silhac et Empurany. Selon Enedis, il n'y a pas de coupure de courant côté Drôme.