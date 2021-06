Orages, foudre, grêle, pluie et rafales de vent : la Franche-Comté placée en vigilance orange

Orages, foudre, grêle, pluie et rafales de vent : c'est le cocktail prévu ce dimanche en Franche-Comté par Météo France qui a placé ce samedi toute la région en vigilance orange. Les intempéries sont prévues pour le tout début d'après-midi, après un passage par la Bourgogne avant de se déplacer vers l'Alsace. Selon le bulletin de Météo France "les orages peuvent en effet s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 à 50 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus".

Toujours selon Météo France, il est vivement conseillé, durant la période de vigilance, de s'abriter dans un bâtiment en dur, de s'éloigner des arbres et des cours d'eau. En effets, des "dégâts importants sont localement à craindre (...) des inondations de caves peuvent se produire très rapidement; et quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations".