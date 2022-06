Orages de grêle en Gironde : "Les véhicules sont invendables", témoigne un vendeur de voitures sur France Bleu

La grêle a frappé très fort ce lundi soir en Gironde. Le département a été touché par de violents orages et notamment à Saint-Médard-en-Jalles, dans l'agglomération bordelaise. Un vendeur de voiture témoigne ce mercredi matin. Ses véhicules, stationnés à l'extérieur, sont désormais invendables.

Les entreprises aussi ont subi de plein fouet les violents orages de grêle qui ont frappé une partie de la Gironde dans la nuit de lundi à mardi. Chakib Djilani, patron de l'entreprise DCB auto à Saint-Médaard-en-Jalles, témoigne ce mercredi matin sur France Bleu Gironde. Ce vendeur de voitures d'occasion ne peut vendre aucun véhicule. Toutes ses voitures, stationnées à l'extérieur de son entreprise, ont été abîmées par la grêle.

30.000 euros de dégâts

L'avenir s'annonce compliqué pour Chakib Djilani. L'ensemble des véhicules est "très endommagé" explique-t-il sur notre antenne "Cela concerne concerne la carrosserie, le vitrage des véhicules, les rétroviseurs". Malheureusement, ses assurances ne vont pas fonctionner : "Le contrat qui m'a été conseillé et souscrit n'est pas approprié à mon activité. Je ne vais rien toucher du tout d'après ce qu'ils m'ont expliqué par téléphone". Pourtant, les dégâts sont immenses. Ils sont estimés à 30.000 euros. Une grosse somme pour cette petite entreprise : "C'est quasiment impossible de les sortir, en terme de trésorerie c'est très serré".

En plus de ce montant astronomique, "les véhicules sont invendables" précise Chakib Djilani, dépité. En tout, une vingtaine de voitures ont été touchées. Le concessionnaire demande au maire de Saint-Médard-en-Jalles de lui accorder une aide.

Ces dégâts viennent s'ajouter à un marché automobile très compliqué, et à une baisse des ventes qui se fait de plus en plus sentir.