Orages : huit départements de l'est de la France placés en vigilance orange

Météo France a placé dimanche huit départements de l'est de la France en vigilance orange. Des chutes de grêle et de fortes pluies sont attendues.

Les alertes se suivent dans l'Hexagone. Après hier, Météo France a de nouveau émis ce dimanche une vigilance orange aux orages cette fois pour huit départements de l'est de la France.

Sont concernés : l'Ain, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort.

Chutes de grêle et fortes pluies

Dans son bulletin, Météo France précise qu'"en début de soirée de dimanche, des orages plus marqués abordent le département de l'Ain et le sud de la Franche-Comté puis viennent concerner progressivement les Vosges et l'Alsace avant de s'évacuer par le nord en milieu de nuit prochaine. Des averses persisteront ensuite jusqu'à lundi matin."

Et de préciser que "ces orages s'accompagneront de phénomènes violents" avec :