Orages impressionnant sur la Métropole de Montpellier, l'Hérault placé en Vigilance orange

Le département de l'Hérault a été placé en vigilance orange "orages et pluies-inondations" ce lundi depuis 1- heures. C'est autour de la métropole de Montpellier qu'il pleut beaucoup. 150 mm en quelques heures selon Guillaume Ferry de la société Prédict Service.

Les orages ont notamment touché les communes de Vendargues, Baillargues, Saint-Brès et de l'étang de l'or. La préfecture appelle à la plus grande prudence d'autant que le retour à l'accalmie constaté depuis 15h30 va être de courtes durée. De nouvelle pluies sont attendues en début de soirée notamment sur l'est du département du côté du Vidourle entre le Gard et l'Hérault.

Les pompiers ne signalaient cependant aucune intervention majeure ce lundi après-midi.

Attention cependant, il y a déjà beaucoup d'eau sur l'autoroute à hauteur de Vendargues et de Castries. Sur les réseaux sociaux, une photo prise sur l'A9, entre Baillargues et Vendargues, montre que l'eau est montée jusqu'aux portières des voitures.

A Vendargues même des rues sont inondées. À Prades-le-Lez, le site Meteo Ciel parle de record : 26.9 mm d'eau en seulement six minutes. En si peu de temps ce n'était pas arrivé depuis 7 ans.

A Montpellier, les points bas de la ville sont fermés à la circulation. Avenue du Pirée, avenue de Maurin, rue de l'industrie. Fermeture également des parcs, jardin, des cimetières et du zoo.

Pour les transports en commun, en début d'après midi, la ligne 2 du tram était coupée entre Jacou et la station Beaux Arts. Le trafic a pu reprendre. Plusieurs lignes de bus ont du être déviées : la 8, 11, 15, 17 à la mi-journée.